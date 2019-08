Nuovo fantastico poster ufficiale per l'atteso 3 From Hell di Rob Zombie

"Murder, Madness, Mayhem", cioè omicidio, follia e devastazione: è questa la tagline del fantastico poster dell'attesissimo e anticipato Three From Hell di Rob Zombie, che incarna i tre aggettivi attraverso le squilibrate personalità della famiglia Spaulding in questo sequel de La casa del diavolo che promette sangue e brutalità.

Il film seguirà direttamente le vicende secondo capitolo uscito nel 2005: all'inizio di 3 From Hell Baby, Otis e Captain Spaulding si ritrovano infatti in carcere dopo aver caricato il posto di blocco delle autorità nella scena finale de La casa del diavolo sulle note di Freebird dei Lynyrd Skynyrd.

La trama del film al momento non è ancora stata svelata, ma a giudicare dal trailer lo sceneggiatore, regista e compositore si prepara a riportare gli spettatori in una nuova spirale di violenza in pieno stile Rob Zombie.

Oltre ai tre Reietti interpretati da Sheri Moon Zombie, Bill Moseley e Sid Haig, il cast del film includerà tra gli altri anche Clint Howard, Richard Brake, Austin Stoker, Dee Wallace, Dallas Page, Dot Jones, Richard Riehle, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck, Sean Whalen, Richard Edson. Il trailer ci fornisce inoltre una prima occhiata al personaggio di Danny Trejo.

3 From Hell debutterà negli Stati Uniti con una release limitata nei giorni 16, 17 e 18 settembre. Attualmente non si hanno notizie sull'eventuale distribuzione italiana. Qui trovate il poster ufficiale di 3 From Hell.