Nuovo esplosivo trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller

È stato diffuso online un nuovo ed esplosivo trailer ufficiale dell'attesissimo Terminator: Destino Oscuro, nuovo capitolo del franchise diretto da Tim Miller (Deadpool) che riprenderà le fila della storia dalla fine del secondo film, 27 anni dopo quegli eventi, con il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Terminator - Destino oscuro è ambientato ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems. Un Terminator chiamato Rev 9 viene inviato dal futuro per uccidere la giovane Dani Ramos. A cercare d'impedirglielo saranno Sarah Connor e un vecchio T-800.



Il cast del film vede il ritorno di Linda Hamilton nel ruolo che la rese famosa, quello di Sarah Connor, interpretato nei primi due film del franchise, Terminator nel 1984 e Terminator 2 - Il giorno del giudizio, uscito nel 1991. L'attrice ha parlato recentemente del durissimo allenamento al quale si è sottoposta per poter tornare a vestire i panni di Sarah.



Per Arnold Schwarzenegger si tratta dell'ennesima apparizione nel franchise nel ruolo di T-800; l'ultima risale allo sfortunato Terminator: Genisys, uscito nelle sale nel 2015. Il franchise segna il ritorno anche di James Cameron nella saga che lo vide in qualità di regista per il primo film; ora le vesti sono cambiate e l'apporto di Cameron è a livello produttivo.



Si preannuncia come il più alto debutto al box-office in assoluto per un film della saga di Terminator.



L'uscita è prevista per il 31 ottobre 2019.