Nuovo esplosivo traile internazionale di Rambo: Last Blood con Sylvester Stallone

È sbarcato in rete un nuovo ed esplosivo trailer internazionale dell'attesissimo e promettente Rambo: Last Blood con Sylvester Stallone, quinto e ultimo (?) capitolo della saga con protagonista il veterano del Vietnam diretto questa volta da Adrian Grunberg (Viaggio in Paradiso) e ambientato nuovamente in America.

La storia del film vede John Rambo ormai ritiratosi a vita privata, esattamente in un ranch dell'Arizona, in pensione, lontano dai problemi e dalla violenza. Tutto cambia, però, quando riceva le notizia della scomparsa di un giovane ragazza a lui molto legata dopo, che nel trailer lo chiama affettuosamente "zio", tanto da costringerlo a tornare in partita e vedersela con un terribile cartello della prostituzione messicano. Sarà la sua ultima battaglia e scatenerà una vera e propria guerra contro i rapitori della ragazza, inarrestabile e all'ultimo sangue.



In Rambo: Last Blood troviamo nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mancheta, Adriana Barraza e Yvette Monreal, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. Il film è sicuramente tra i più attesi della stagione e promette scintille di violenza e di epicità action davvero uniche, nel piccolo della stessa produzione. E poi Sly torna nei panni di Rambo e più di così non si può davvero chiedere.



