Nuovo errore scovato in una scena di Avengers: Endgame

Passata la sbornia del clamoroso successo al botteghino cominciano i guai per Avengers: Endgame. I fan, infatti, continuano rewatch dopo rewatch a far risaltare ogni piccolo difetto del film, in quella che sembra diventata una vera e propria caccia al dettaglio.

Recentemente abbiamo visto come, ad esempio, qualcuno abbia notato un'inesattezza nella gestione di uno dei figli di Thanos durante i primi, concitati momenti della battaglia tra l'esercito del Titano Pazzo e gli Avengers al completo.

Ma non è finita qui: stavolta a finire sotto le luci dei riflettori è una delle scene ambientate nel passato, precisamente nel 2012. Parliamo della sequenza in cui Thor, Loki e Tony Stark, terrorizzati, frenano Hulk in procinto di entrare nel loro stesso ascensore invitandolo 'gentilmente' a prendere le scale. Nessuno sembra averci fatto caso in un primo momento, ma uno spettatore dall'occhio di falco ha fatto notare tramite social come le pareti interne dell'ascensore siano completamente diverse da quelle dello stesso ascensore visto nell'Avengers di Joss Whedon.

Un dettaglio che sarebbe passato inosservato con degli spettatori meno attenti, ma è cosa nota ormai che i fan Marvel non vadano sottovalutati! Poco male, comunque: errori o senza errori Avengers: Endgame continua, a mesi dalla sua uscita, a infrangere nuovi record.