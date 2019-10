Nuovo, epico spot TV ufficiale per l'atteso Frozen 2

È stato trasmesso nelle televisioni americane e ripreso per essere postato online un nuovo ed epico spot dell'attesissimo Frozen II - Il Segreto di Arendelle, sequel dell'amatissimo campione di incassi del 2013 diretto ancora una volta da Jennifer Lee e Chris Buck, con nuovi personaggi e nuove canzoni.

Nel filmato è anche possibile ammirare diverse scene inedite del film, come ad esempio quella in apertura che vede farsi avanti il dolce e simpatico Olaf per affrontare con leggerezza gli abitanti della Foresta Incantata. Ma sono diversi gli spezzoni inediti di sequenze già viste nel precedente materiale stampa.



In Frozen II - Il Segreto di Arendelle vivremo un viaggio che ci condurrà insieme ad Elsa, Anna e il resto del gruppo ai confini del Regno di Arendelle, alla scoperta del destino toccato ai genitori delle protagoniste e dei meandri di una magica Foresta. Tra nuove minacce e decisioni importanti, i poteri di Elsa e la volontà di Anna saranno nuovamente messi a dura prova.



Tra le new entry vocali del film troviamo Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias), per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 27 novembre 2019. L'attesa è alle stelle ma si avvicina sempre di più.



Fateci sapere quanto state aspettando il film.