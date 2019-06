La speranza di Arendelle nei poteri di Elsa nel nuovo trailer italiano di Frozen II

Ieri, il poster di Frozen II: Il Segreto di Arendelle, anticipava l'arrivo del secondo e attesissimo trailer del sequel de Il Regno di Ghiaccio, e come infatti promesso ecco sbarcare in rete il filmato dedicato alla nuova avventura dedicata alle sorelle principesse Anna ed Elsa, questa volta molto più dark.

Come spiega infatti la sinossi ufficiale, "Elsa si imbarcherà in una missione per venire a conoscenza della verità sui suoi poteri magici, ma una nuova minaccia tenterà di distruggere il regno di Arendelle. Con la sorella Anna, Kristoff, Olaf e Sven, la regina partirà per un viaggio alla scoperta dei misteri del suo passato, sperando questa volta che i suoi poteri possano bastare a difendere le persone che ama".



C'è una chiara inversione di tendenza: nel primo film Elsa e la sua magia erano il problema, mentre adesso si spera possano essere la soluzione, anche se a quanto pare potrebbero non bastare a proteggere Arendelle da questo nuovo nemico di cui sappiamo ancora molto poco. Il trailer conferma i toni più drammatici, anche se abbiamo già alcuni frame che si intuiscono far parte di importanti momenti musicati, un paio in particolare relativi alla canzone che potrebbe forse essere la nuova Let It Go.



Frozen II: Il Segreto di Arendelle è atteso nelle sale italiane il prossimo 27 novembre 2019.