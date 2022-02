Nuovo documentario sullo scandalo di corruzione della FIFA dai produttori di Yellowstone

Come potete leggere dal titolo, è in lavorazione un nuovo documentario riguardante lo scandalo sulla corruzione interna della FIFA, venuto a galla grazie all'investigazione del giornalista d'inchiesta Andrew Jennings. Alla produzione vediamo cooperare le case 101 Studios (Yellowstone), Above the Line Productions, Campfire Studios e Pzaj.

Non si tratta del primo prodotto d'intrattenimento riguardante lo scandalo FIFA, infatti, se ricordate, nel 2020 era uscita su Amazon Prime la serie El Presidente, incentrata sul caso di Sergio Jadue, uno dei protagonisti del sistema corrotto della federazione calcistica ed ex presidente dell'associazione nazionale di calcio in Cile.

Questo documentario, invece, coprirà l'intera investigazione eseguita dal giornalista scozzese Andrew Jennings, che ha svelato la corruzione interna e organizzata della FIFA. Jennings, esperto di criminologia e giornalismo investigativo, ha cominciato le sue indagini a partire da un informatore interno alla FIFA all'inizio degli anni 2000. Dopodiché, negli anni ha continuato a scavare, arrivando a pubblicare costantemente report e libri riguardanti gli illeciti interni alla FIFA, fino a ricevere l'attenzione della procuratrice americana Loretta Lynch. I due, allora, unirono le forze per proseguire le indagini ed arrivare al processo, condotto dalla stessa Lynch, contro la FIFA nel 2015, culminato con l'arresto di 14 dirigenti della FIFA e con le dimissioni di Sepp Blatter, all'epoca presidente della FIFA.

Il documentario si basa su un progetto sviluppato nel 2013 da Trish D. Chetty, ora produttrice presso Above the Line, in seguito all'incontro con Andrew Jennings, con il quale condivideva il sogno di informare l'opinione pubblica sul sistema interno malato e corrotto della FIFA. Oggi, si è arrivati ad una produzione di altissimo livello, che vede sicuramente spiccare 101 Studios, casa produttrice di Yellowstone - a proposito, nel caso ve la foste persa, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Yellowstone 4.

Infine, viene riportato che il film sarà codiretto da Clay Tweel e Maura Anderson, esperti filmmaker del settore documentaristico, mentre, al momento, non abbiamo informazioni riguardo la data d'uscita e la distribuzione del documentario.