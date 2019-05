Il nuovo e dissacrante trailer ufficiale di The Art of Self-Defense con Jesse Eisenberg

Lo scorso marzo, vi avevamo mostrato il primo trailer ufficiale di The Art of Self-Defense, irriverente black comedy con protagonista Jesse Eisenberg (The Social Network, Zombieland), ma è adesso che la Bleeker Street ci grazia con nuovo e dissacrante full trailer del film scritto e diretto da Riley Stearns.

La storia di The Art of Self-Defense è ambientata nel mondo delle scuole private di karate, dedicate come suggerisce il titolo anche alla difesa personale. Al centro del racconto c'è il curioso Casey (Eisenberg), ragazzo spaventato da tutto a sempre deriso e attaccato da tutti che decide di iscriversi a un dojo della sua zona guidato da carismatico e misterioso sensei. L'obiettivo è ovviamente imparare a difendersi, ma scopre un sinistro mondo di fraternità, violenza e iper-masolinismo, dove anche una donna in particolare lotta per aver il suo posto. Inizia così il viaggio di Casey, spaventosamente divertente ma a tratti persino inquietante, che lo metterà direttamente nel mirino del suo nuovo mentore.



Nel cast di The Art of Self-Defense troviamo anche Imogen Poots, Alessandro Nivola e Steve Terada, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 12 luglio, mentre per l'Italia non ci sono ancora notizie su eventuali acquisti da parte di qualsivoglia distribuzione.