Nuovo direttore della fotografia per Spider-Man: Homecoming 2

Vi avevamo già svelato quando dovrebbero iniziare le riprese di Spider-Man: Homecoming 2 , ma adessoconferma che la produzione di questo atteso sequel inizierà ufficialmente il 28 maggio prossimo.

Questo vuol dire che dovremmo iniziare a scoprire informazioni sul cast della pellicola (oltre a Tom Holand, Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon), incluso il possibile personaggio di Gwen Stacy. Le riprese si svolgeranno principalmente ad Atlanta, Georgia, sebbene sia rumoreggiato un viaggio a Berlino e Londra per Peter Parker in questo sequel.

Intanto sembra che Jon Watts abbia scelto il suo nuovo direttore della fotografia per questo nuovo capitolo nelle avventure dell'Uomo Ragno. Sembra che sarà Matthew Lloyd il direttore della fotografia di Spider-Man: Homecoming 2; Watts e Lloyd avevano già collaborato insieme a Cop Car. Lloyd ha già lavorato con i Marvel Studios avendo realizzato la fotografia del serial televisivo Daredevil e la miniserie The Defenders, senza contare le riprese aggiuntive del recente Thor: Ragnarok.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming (ancora senza un titolo ufficiale) uscirà nei cinema a luglio 2019, distribuito da Sony Pictures. Sarà il primo film ad uscire dopo Avengers 4 (in arrivo a maggio 2019). La Marvel ha in programma l'arrivo di Black Panther (a febbraio), Avengers: Infinity War (ad aprile in Italia), Ant-Man and the Wasp (a luglio) e, infine, Captain Marvel (a marzo 2019).