Un nuovo dettaglio da Avengers: Endgame, sarà effettivamente il film Marvel più lungo

In questi giorni si parla molto della presunta durata dell'atteso Avengers: Endgame. Si era parlato, inizialmente, di 182 minuti ma, dopo qualche ora, i siti di informazione e le catene di cinema che lo avevano riportato per primi, hanno rimosso il dato.

Come conferma il sito The Hollywood Reporter in un nuovo aggiornamento sul caso, infatti, non c'è nulla di ufficiale nei 182 minuti di durata di Avengers: Endgame e, anzi, probabilmente non sarà quella la durata del cinecomic. Tuttavia, fa notare il sito, che da indiscrezioni, il minutaggio dovrebbe essere molto vicino a quello, rendendolo effettivamente il film dei Marvel Studios più lungo di sempre. Chiaramente, finché non sapremo qualcosa di ufficiale, vi consigliamo di prendere tali informazioni con le 'pinze'.

ATTENZIONE! SPOILER!

Per la parte spoiler dell'articolo vi riportiamo un fotogramma estrapolato da una delle featurette del film che sono state diramate in rete in questi giorni. In una featurette 3D della pellicola, infatti, i fan hanno immediatamente notato un particolare assente nel trailer originale.

Nella sequenza dell'esplosione che coinvolge il personaggio di Clint Barton a.k.a. Occhio di falco (o Ronin, che dir si voglia), notiamo una presenza dietro di lui assente totalmente dalla versione cinematografica del full trailer. Infatti, sembra che in tale scena Barton faccia esplodere... gli Outriders, gli alieni che hanno invaso il Wakanda nell'atto finale del precedente Avengers: Infinity War. Trovate qui sotto il fotogramma: voi cosa ne pensate?