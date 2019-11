Il nuovo design di Sonic è costato un mucchio di soldi alla Paramount

Il nuovo design del Porcospino Blu della SEGA per Sonic - Il film ha convinto praticamente tutti, dimostrandosi un'ottima via di mezzo tra personaggio videoludico e design della serie animata originale, eppure alla Paramount Pictures questa corsa ai ripari sembra essere costato un bel ammontare di "anelli d'oro".

In seguito alle proteste e al duro contraccolpo subito dopo la release del primo trailer ufficiale dello scorso aprile, lo studio ha deciso di posticipare quattro mesi l'uscita nelle sale del film, decidendo insieme al regista Jeff Fowler di rimediare all'errore commesso e sistemare il look di Sonic, inizialmente davvero ridicolo e inaccettabile. A sette mesi di distanza, poi, il risultato si è rivelato incredibile e finalmente fedele al personaggio, tanto da accontentare i fan anche più sfegatati al netto di una piccola critica agli occhi mossa da Yuji Naka, creatore di Sonic (in realtà incomprensibile, considerando la possibilità di accostare i design e notare l'estrema somiglianza anche degli occhi, finalmente).



Inizialmente era stato ipotizzato un costo complessivo di 35 milioni di dollari, cifra estremamente spropositata e infatti sbagliata, perché report più affidabile suggeriscono adesso che il costo del redisgn si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di dollari, spesi però solo ed esclusivamente per ridisegnare e rimodellare l'intera struttura del personaggio.



A dirlo è IndieWire, che ha parlato con una fonte della Paramount vicina al film. Anche se sembrano pochi, in realtà non lo sono: il nuovo look di Sonic non è stato per nulla economico, rappresentando da solo il 5,5% del budget totale del film stimato intorno ai 90 milioni di dollari. Detto questo, poteva comunque andargli peggio, ma a quanto pare hanno lavorato alacremente e molto bene, seguendo anche la volontà dei fan.



Perché si sono però spesi 5 milioni? Sempre IndieWire fa sapere che a quanto pare, all'uscita del primo, nefasto trailer ufficiale, i lavori di modellamento e VFX erano ancora incompleti. Le uniche cose finite erano quelle viste nel filmato e poco altro, dunque manca davvero molto prima di una chiusura completa. Con 5 milioni di dollari, così, Fowler e i restanti animatori sono riusciti a tornare indietro nella concezione del personaggio e ricominciare da zero, riprogettandolo interamente.



A questo punto, aggiungiamo infine noi, sorge seriamente il dubbio che il trailer sia stato usato come test di mercato sotto mentite spoglie per valutare l'interesse del pubblico e soprattutto dei fan in merito al film e al look "diverso" di Sonic.



Sonic - Il Film uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio 2020. Vi lasciamo al nostro speciale dedicato al nuovo trailer di Sonic.