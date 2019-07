Nuovo criptico teaser dei Fratelli Russo per il Comic-Con: annuncio in vista?

Dopo il misterioso annuncio pubblicato nei giorni scorsi dai fratelli Russo in vista del Comic-Con di San Diego, ecco arrivare un nuovo criptico teaser da parte dei registi di Avengers: Endgame.

Chiaramente i due video sono riferiti al panel "A Conversation With the Russo Brothers" che si terrà alle 11 di venerdì 19 luglio, nel quale i registi parleranno a tu per tu con i fan del loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe e in particolare negli ultimi due film degli Avengers.

E' probabile che i Marvel Studios vogliano tenersi gli annunci più succosi per il 20 luglio, ma l'audio del teaser condiviso dai Russo potrebbe anticipare qualche novità almeno per quanto riguarda i due cineasti: nel filmato possiamo infatti sentire le voci di Donald Glover e Danny Ludi in Community, una delle serie che ha lanciato i Russo come registi.

Chiuso (per il momento) il capitolo MCU, i Russo sono impegnati in diversi progetti con la loro nuova casa di produzione AGBO: oltre al film Cherry con Tom Holland, i due registi cureranno i remake di importanti proprietà di MGM come The Thomas Crown Affair con Michael B. Jordan.

Vi aspettate qualche annuncio succoso dalla presenza dei fratelli Russo al Comic-Con? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.