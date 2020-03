Un nuovo concept di Shazam! mostra la prima versione degli stivali di Zachary Levi

In attesa di sapere se le riprese di Shazam! 2 riusciranno a partire regolarmente nel corso della prossima estate, il concept artist Jerad S. Marantz ha diffuso in rete alcune immagini dedicate al costume del supereroe nel primo capitolo.

Le foto, come potete vedere in calce alla notizia, mostrano da vicino la prima versione degli stivali di Shazam! ispirata alla controparte fumettistica vista in New 52.

"Ecco la prima versione degli stivali/sandali di Shazam. Stavamo cercando un mondo per renderli simili ai sandali greci che indossa in New 52" ha spiegato l'artista su Instagram. "Ho provato a prendere le stesse forme anche per i guanti. Mi è sempre piaciuta questa opzione ma credo fosse un po' troppo decorata, e la versione finale è risultata ottima. Un grande progetto di una grande team."

Sempre riguardo al film di David F. Sandberg, Marantz ha pubblicato una serie di concept dedicati a un altro membro della famiglia Shazam, Pedro: le immagini offrono infatti un nuovo sguardo alla tuta verde apparsa nel team-up finale della pellicola.

Che ve ne pare di questi concept? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Shazam! 2, lo ricordiamo, arriverà nelle sale ad aprile 2022. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Shazam!.