Un nuovo concept art di Avengers: Endgame mostra Captain Marvel con la maschera

Non si finisce di parlare dei retroscena e del materiale inedito legato al memorabile Avengers: Endgame dei fratelli Russo, di cui continuano a uscire curiosità grazie a interviste, artbook ufficiale o concept art, come ad esempio l'ultima immagine condivisa via Twitter da Andy Park, concept artist dei Marvel Studios.

L'artista ha condiviso infatti via social un concept interamente dedicato allo studio del personaggio di Captain Marvel (Brie Larson), che ricordiamo introdotto lo scorso marzo nel Marvel Cinematic Universe per poi raggiungere i restanti membri dei Vendicatori in Avengers: Endgame. Proprio nel capitolo conclusivo dell'Infinity Saga, il personaggio è stato sfruttato in minima parte, per portare in salvo Tony Stark e Nebula alla deriva nello spazio e anche alla fine (super potente com'è) per distruggere la nave madre di Thanos.



Il look è apparso molto diverso da quello del solo movie, con un taglio di capelli corto e vicino a quello dei fumetti e un costume dalla colorazione differente, ma a mancare è stata la maschera vista anche in Captain Marvel. Ebbene: il nuovo concept art di Andy Park ci mostra la supereroina proprio con la maschera e i colori del costume in Endgame, con il taglio di capello corto.



Cosa ve ne pare? A noi sembra fantastica. Vi lasciamo anche agli art work di Thanos su Vormir.