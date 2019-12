Il nuovo, commovente, TV spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker con R2-D2 e C-3PO

Mancano solo quattro giorni all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e l'eccitazione per l'ultimo capitolo della saga iniziata quarant'anni fa da George Lucas è palpabile: persino i droidi R2-D2 e C-3PO, giunti alla fine del loro percorso, si concedono un momento di riflessione nel TV spot appena distribuito.

"Per tutto ciò che abbiamo fatto, dopo tanto tempo passato insieme, voglio che tu sappia che sei stato un vero amico R-2, il migliore": si apre con queste parole di C-3PO il nuovissimo spot e, grazie alla voce dell'attore Anthony Daniels, interprete del droide dorato, le immagini dei precedenti capitolo di Star Wars arrivano dritte al cuore, facendoci ripercorrere in pochi secondi l'intero percorso di Luke, Leila ed Anakin.

In una precedente intervista Daniels aveva dichiarato: "Paragono sempre Star Wars ad un piccolo viticcio: è interessante vedere come da un ramo ramo piccolo e sottile sia nata una delle saghe che hanno reso grande l'industria del cinema. Non ci sarà mai un "dopo Star Wars" perché la saga continuerà sempre, in un modo o nell'altro. Adesso che siamo alla fine del percorso posso affermare che il film è fantastico non solo grazie agli attori, ma anche per merito del regista: è una conclusione perfetta e ne sono orgoglioso."

Le parole di Daniels confermerebbero quelle di J.J. Abrams, secondo cui "ogni fine è un nuovo inizio", anche se il regista ha in mente altri piani per il suo futuro e sono molto, molto più vicini rispetto all'universo di Star Wars.

Proprio in questi giorni anche Mark Hamill ha dato un commosso addio a Luke, mentre l'inaspettato ritorno di Palpatine ha sorpreso persino George Lucas.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre, avete già prenotato i posti in prima fila?