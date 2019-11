Il nuovo Chewbecca a Lucca Comics 2019: la nostra videointervista a Joonas Suotamo

A pochi giorni dalla fine di una delle edizioni più ricche, affollate e piovose di Lucca Comics & Games, ecco a voi la videointervista realizzata dal nostro Gabriele Laurino all'interprete di Chewbecca nella nuova trilogia, Joonas Suotamo, ospite dell'evento per promuovere Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Per chi non ne fosse al corrente, ancora prima che ci lasciasse il compianto Peter Mayhew lo scorso aprile, storico interprete del peloso Wookie compagno fidato di Han Solo, Suotamo era stato scelto già nel 2015 da J.J. Abrams per sostituire l'interprete nelle scene più complesse, in pratica con stunt double, ma nel tempo, con l'aggravarsi delle condizioni di salute di Mayhew, l'ex-cestista e attore finlandese è stato completamente assorbito dalla produzione nella parte.



Nella videointervista che trovate all'interno della news è possibile ascoltare Suotamo discutere dell'eredità ricevuta da Mayhew, la guida che lo stesso interprete ha ricevuto dal collega e amico scomparso e il difficile compito di doverne conservare e omaggiare la memoria nell'ultimo film della saga degli Skywalker.



Star Wars: L'ascesa degli Skywalker vede nel cast anche Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Billy Dee Williams e Ian McDiarmind, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.



Fateci sapere cose ne pensate della videointervista.