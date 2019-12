Un nuovo casting call per Shang-Chi conferma un interessante rumor sul film

Nel giro di poche settimane, le riprese principali di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings inizieranno in Australia (per poi spostarsi anche a Malta) così da rispettare la data di uscita, fissata per febbraio 2021.

Non si sa ancora molto sulla trama del film, a parte l'inclusione della celebre organizzazione terroristica nota come Ten Rings e di un nuovo Mandarino (Tony Leung), ma adesso un nuovo annuncio per casting potrebbe svelare potenzialmente qualche nuovo dettaglio.

Il maestro degli scoop Charles Murphy ha infatti pubblicato il casting-call per Shang-Chi che confermerebbe un rumor emerso nelle scorse settimane: qualche tempo fa era stato suggerito che il protagonista Shang-Chi (Simu Liu) nel corso della sua avventura sarebbe stato costretto a superare un torneo di arti marziali per entrare nelle grazie del Mandarino e infiltrarsi nella sua organizzazione. Anche se è tutt'altro che una conferma, che la produzione stia cercando un "Ringside Announcer", sembra suggerire che almeno una sorta di combattimento ufficiale con tanto di ring nel film si vedrà, anche se al momento è impossibile stabilire se si tratti del summenzionato torneo o altro.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli?

