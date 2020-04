Il nuovo boss di WarnerMedia segue i tweet sulla Snyder Cut di Justice League

A quanto pare tra coloro che seguono con attenzione la vicenda riguardante la famigerata Snyder Cut di Justice League e le richieste sulla sua pubblicazione da parte dei fan, c'è anche Jason Kilar, nuovo boss di WarnerMedia.

Kilar, che in precedenza era a capo di Hulu, prima di entrare a far parte di WarnerMedia, è stato notato aver messo un like a uno dei tweet della serie Release the Snyder Cut inviato dai fan sul social network, che approfittano di ogni occasione per tornare sotto l'attenzione dei vertici dell'azienda, i soli in grado di dare il via libera a una possibile pubblicazione della versione originale del film, quella inizialmente diretta da Zack Snyder e mai ufficialmente completata; il regista, infatti, lo ricordiamo, fu costretto ad abbandonare il progetto a causa di un grave lutto famigliare e sostituito in corsa da Joss Whedon che su ordine della produzione stravolse il tono del film, accorciandolo sensibilmente e tagliando diverse parti che avrebbero dovuto rimandare a un terzo film con protagonista il villain Darkseid.

Recentemente, lo stesso Zack Snyder ha rivelato numerose curiosità sul progetto nel corso di un live-commentary organizzato per sul social Vero per festeggiare i quattro anni di Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition. Su Aquaman ad esempio: "Il concetto qui era che Arthur probabilmente si era allenato con il tridente di sua madre un paio di volte con Vulko, ma non lo teneva con se. Quindi Vulko costudiva il tridente per lui e, se necessario, se si stavano allenando o qualunque cosa, lo avrebbe consegnato ad Arthur, che però lo avrebbe sempre restituito."

Per questa e altre rivelazioni, come su Martian Manhunter, vi rimandiamo all'apposita notizia.