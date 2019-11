Un nuovo bellissimo poster ufficiale per Le Mans '66 - La Grande Sfida

Pochi minuti fa è stato pubblicato online un nuovo poster promozionale di Le Mans '66 - La Grande Sfida, film diretto da James Mangold con protagonisti Christian Bale e Matt Damon, rispettivamente nei panni di Ken Miles e Carroll Shelby.

Come al solito potete vederlo e scaricarlo come nuovo sfondo dei vostri cellulari in calce all'articolo.

Il film, costato circa 100 milioni di dollari, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 novembre, ma noi lo abbiamo già visto in anteprima e ve lo abbiamo raccontato - ovviamente senza spoiler - nella nostra recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida.

L'opera, conosciuta anche col titolo internazionale di Ford v Ferrari, racconta le vicende del team di lavoro, tra ingegneri e membri della scuderia, della statunitense Ford, impegnata con il pilota britannico Ken Miles a costruire un'auto capace di vincere la 24 ore di Le Mans del 1966, sconfiggendo i rivali della Ferrari. Insieme a Miles lavorerà l'ambizioso ingegnere Carroll Shelby, che cercherà di cambiare mentalità ad una scuderia che non riesce ad acquisire quella vincente che invece contraddistingue il team di Enzo Ferrari.

Il cast è completato da Jon Bernthal, Caitriona Balfe e Tracy Letta nei panni di Henry Ford II. Enzo Ferrari sarà interpretato dall'attore italiano Remo Girone.

Nel nuovo trailer ufficiale si possono già vedere alcune spettacolari sequenze che caratterizzano il film: quello diretto dall'acclamato regista di Walk the Line e Logan è già stato definito una delle migliori opere di corse mai realizzate.