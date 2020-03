Un nuovo banner di Wonder Woman 1984 mostra Diana nel suo nuovo costume

L'immagine di un nuovo banner promozionale per Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins è arrivato online pochi minuti fa, offrendoci un nuovo sguardo alla Diana Prince di Gal Gadot con indosso la sua nuova armatura dorata da Amazzone.

Wonder Woman 1984 sarà ambientato diversi anni dopo il primo capitolo uscito nel 2017 e incentrato sugli eventi della Prima Guerra Mondiale: l'avventura questa volta si sposterà negli anni '80, quando Wonder Woman si troverà di fronte ad un nuovo e temibile avversario.

Il primo capitolo, sempre diretto dalla regista Patty Jenkins, ottenne il record dell'estate e incassò $822 milioni di dollari al botteghino mondiale. Wonder Woman 1984 uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 4 giugno 2020, e vedrà il ritorno di Chris Pine nei panni di Steve Trevor. Tra le new entry Pedro Pascal e Kristen Wiig, rispettivamente nei ruoli di Max Lord e Cheetah.

