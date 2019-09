Il nuovo affascinante look dell'Aston Martin di 007 nelle immagini di No Time To Die

L'account ufficiale di No Time To Die, ventincinquesimo film della celebre saga di James Bond, ha pubblicato delle immagini dell'iconica Aston Martin di 007 utilizzata durante le riprese del film a Matera. Già nei video amatoriali prima diffusi e poi tolti dal web, si poteva vedere l'automobile impegnata in una scena d'inseguimento.

Le immagini mostrano da vicino e più nitidamente il nuovo aspetto che riserverà la lussuosa auto di Bond nel prossimo film.

No Time To Die sarà l'ultima apparizione di Daniel Craig nell'elegante vestito di 007. La trama del film vede Bond, ormai ritiratosi, costretto a rientrare in servizio quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA, si presenta per chiedergli aiuto. Bond si metterà sulle tracce di un malvagio personaggio pieno di nuove armi tecnologiche.



Il cast del film è ricco di star e comprende Ana de Armas, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes e il premio Oscar Rami Malek.

Alla sceneggiatura di No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, è stata ingaggiata Phoebe Waller-Bridge, nota per essere l'autrice e l'interprete principale della serie tv britannica Fleabag.

In questo periodo stanno circolando diverse foto dal set, le ultime che ritraggono Daniel Craig e Lea Seydoux.

Le riprese del film in Italia in questo momento si stanno svolgendo a Matera e il set è ovviamente blindatissimo per l'occasione. Altri ciak nel mese di agosto si sono svolti in Puglia.