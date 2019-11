La nuova accusatrice di Roman Polanski provò a denunciarlo già nel 2017 a Los Angeles

Il regista Roman Polanski ha recentemente professato la la sua innocenza durante un'intervista promozionale per L'Ufficiale e la Spia, in arrivo nelle sale sull'onda delle nuove accuse di stupro arrivate qualche giorno fa dall'attrice francese Valentine Monnier.

Ora, un'inchiesta di Variety fa sapere che la Monnier, che ha affermato che Polanski la violentò 44 anni fa, aveva inviato una lettera anonima ai pubblici ministeri di Los Angeles all'inizio del 2017, descrivendo in dettaglio tali accuse.

L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha confermato di aver ricevuto tale lettera nel febbraio 2017 e di averla conservata nei suoi archivi, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

La Monnier oggi vive a Parigi, dove lavora come fotografa. Una fonte a lei vicina ha riferito che la donna inviò la lettera in preda alla rabbia, dopo aver sentito che Polanski sarebbe stato nominato presidente onorario dei Cesar Awards, i più alti premi cinematografici della Francia. La fonte ha detto che l'obiettivo della Monnier con la lettera era quello di convincere Polanski a tornare negli USA e sottomettersi alla loro giurisdizione. Inoltre, sempre nella lettera, la Monnier descriveva in modo molto più crudo i fatti raccontati qualche giorno fa a Le Parisien, quotidiano francese al quale ha svelato pubblicamente per la prima volta di quando Polanski abusò di lei in uno chalet a Gstaad, in Svizzera, nel 1975, quando la donna aveva 18 anni.

L'avvocato francese di Polanski, Hervé Témime, ha ribadito che il cineasta nega con veemenza l'accusa e che sta valutando di intraprendere un'azione legale contro Le Parisien.