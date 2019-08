Nuovo accordo Disney-Sony per 7 film di Spider-Man? Il rumor sarebbe già smentito

Mentre i fan sperano in un potenziale dietrofront di Disney e Sony sull'affare Spider-Man è iniziato a circolare in rete un rumor su un nuovo accordo di cui, almeno per il momento, è meglio non fidarsi.

La voce in questione, secondo la quale i due studio starebbero preparando un contratto per la realizzazione di 7 nuovi film con l'arrampicamuri (di cui una trilogia sulla vita collegiale di Peter), è stata lanciata dal canale YouTube Lords of the Long Box e riportata da We Got This Covered, portale che in passato è stato smentito più volte dai filmmaker e le compagnie tirate in causa - di recente Guillermo del Toro e Warner Bros.

A meno di conferme da fonti più autorevoli, che comunque al momento sono ancora all'oscuro dei dettagli precisi sulla trattativa in corso tra Disney e Sony, per ora vi consigliamo dunque di lasciare perdere queste voci.

Come fa notare Jeremy Conrad di MCU Cosmic, infatti, è molto difficile che le due società abbiano già stipulato nuovo accordo dopo il recente distaccamento, e se sarà effettivamente raggiunto in futuro lo sapremo dai vari insider di Hollywood.

In attesa di ulteriori novità vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home e alle possibili ripercussioni di Dark Phoenix sul mancato accordo tra Disney e Sony.