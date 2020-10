James Bond, il nuovo 007 dopo Daniel Craig? Ovviamente Deadpool di Ryan Reynolds

Mentre si rincorrono le voci sul futuro della saga di 007, con No Time To Die corteggiato dai servizi streaming, continua il toto-James Bond per indovinare il successore di Daniel Craig, che come noto lascerà la saga dopo il 25esimo episodio.

In passato sono stati fatti i nomi di Tom Hardy, Idris Elba e Robert Pattinson, tutti con tante lance da spezzare a proprio favore e schiere di fan pronti ad esultare. Ma l'artista Apexform prova a prendere tutti in contropiede con una proposta a dir poco spiazzante.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, sulla sua pagina ufficiale Twitter l'artista ha pubblicato una nuova fan-art che immagina il Deadpool di Ryan Reynolds come nuovo 007: il poster azzarda addirittura un'esilarate tag-line per l'ipotetico film, tag-line che recita "questa pistola avrà anche un silenziatore, ma la mia bocca sicuramente no".

Ricordiamo che recentemente Barbara Broccoli ha garantito che il successore di Daniel Craig non è ancora stato scelto, ma qualcosa ci dice che Deadpool non ha comunque mai fatto parte delle opzioni. Il supereroe chiacchierone però dovrebbe presto o tardi debuttare nel Marvel Cinematic Universe, ora che la Disney possiede i diritti del franchise degli X-Men, dunque è possibile che anche se avvicinato dalla MGM sarà costretto a declinare.