Nuovissimo video "stunt" dal reboot di Doom: date un'occhiata

La notizia di un nuovo film di Doom è uscita dal nulla in aprile, quando l'attrice Nina Bergman ha rivelato di aver firmato per lavorare al progetto. La prima versione di Doom uscì nel 2005 e il protagonista era Dwayne Johnson ma, come sappiamo, la pellicola fu un discreto fiasco.

Adesso si sta lavorando a questo reboot e le riprese sono attualmente in corso in Bulgaria, sotto la direzione di Tony Giglio. La Bergman ha quindi pubblicato via social alcuni video che ci mostrano da vicino il lavoro che stanno svolgendo. Questo include, come è comprensibile essendo un film action, prove di stunt per una scena di combattimento, in cui il suo personaggio affronta una "creatura".

Curiosi di vedere come verrà fuori questo reboot?

Il primo Doom è ambientato "nel 2026, quando un gruppo di archeologi scopre nel deserto un portale in grado di condurre ad un'antica città marziana, chiamato in seguito Arca. Vent'anni dopo un gruppo di scienziati stanziati sulla base spaziale Olduvai ivi costruita viene brutalmente attaccato da un nemico di origine sconosciuta; il dottor Carmack, a capo della spedizione scientifica, riesce ad inviare una richiesta di aiuto sulla Terra. Ad occuparsi della missione di recupero viene incaricata la squadra di marine facente capo al comandante Sarge e comprendente, tra gli altri, il soldato John "Reaper" Grimm, tormentato da una tragedia nel recente passato e in cattivi rapporti con la sorella Samantha, dottoressa operante proprio su Olduvai. La squadra ha il compito di eliminare la minaccia, contenere la situazione e, in casi estremi, di proteggere a qualsiasi costo il portale affinché il pericolo non raggiunga la Terra."