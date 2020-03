Nuovi video dal set di San Francisco dopo la fine delle riprese in loco di Matrix 4

Come annunciato dalla stessa produzione, sono terminate ufficialmente le riprese dell'attesissimo Matrix 4 di Lana Wachowski in quel di San Francisco, pronte ora a spostarsi negli studio Babelsberg in Germania, passaggio che viene intanto inframezzato dall'arrivo di tanti nuovi video dal set americano.

Sono quattro per l'esattezza e li trovate tutti in calce alla notizia, caricati tutti via Instagram da utenti differenti, essendo stata la produzione molto aperta e mai completamente sigillata, come anche visto dalle foto con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in moto nei rispettivi panni di Neo e Trinity.



Data la chiusura di diverse vene e arterie stradali della città, che hanno causato non pochi problemi logistici agli abitati di San Francisco nelle ultime due settimane, nel primo video si vede un cartello che riporta la scritta: "Da parte dell'intera crew di Matrix, vi ringraziamo per il vostro aiuto". Nel secondo filmato entriamo invece nel vivo dell'azione e vediamo Neo e Trinity in una corsa in moto e nel traffico, con il primo in piedi che si regge alla seconda.



Nel terzo filmato macchine esplose e ormai al fuoco in mezzo alla strada, mentre nell'ultimo assistiamo a un punto di vista differente alla già anticipata corsa in modo dei due protagonisti. Nel cast di Matrix 4 troveremo anche Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff e Neil Patric Harris, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 21 maggio 2021.