Nuovi trailer e poster internazionali di Shark - Il primo squalo, con Jason Statham

La Warner Bros. Pictures ha diffuso un trailer e un poster internazionale di Shark - Il primo squalo, monster-movie d'azione con protagonista Jason Statham alle prese con un Megalodonte, dopo il trailer e il poster che vi abbiamo mostrato ieri. Il film è diretto da John Turteltaub, regista della commedia corale Last Vegas.

Shark - Il primo squalo (The Meg), adattamento cinematografico del romanzo del 1997 MEG di Steve Alten, racconta la drammatica vicenda di un sottomarino, mandato in missione nelle acque del Pacifico e attaccato da un gigantesco squalo lungo 23 metri, che li blocca sul fondale del mare.

Lo squalo è un preistorico Megalodonte, com'è riconosciuto da Jonas Taylor (Jason Statham), il quale viene contattato da un oceanografo per salvare l'equipaggio del sottomarino, insieme alla giovane Suyin (Li BingBing). Per Jonas sarà il secondo incontro con lo squalo e dovrà mettere da parte le proprie paure per riuscire nella missione di salvataggio.

Il cast è composto da Jason Statham, Li BingBing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao e Cliff Curtis.

Jason Statham è uno dei nomi più apprezzati nell'ambito dei film action e dopo aver fatto parte del cast di Fast & Furious 8, ora si appresta a vivere una nuova terrificante avventura in mezzo all'oceano.