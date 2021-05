Quali sono i nuovi Titani del MonsterVerse dopo Godzilla e King Kong?

In attesa di scoprire che direzione prenderà il MonsterVerse dopo Godzilla vs Kong, scopriamo assieme gli otto titani introdotti in Godzilla: King of the Monsters che potrebbero essere esplorati in uno dei prossimi titoli del franchise.

Ecco la lista completa:



Sekhmet , divinità egizia simile a un leone gigante che possiede l'abilità di sparare fiamme dalla bocca.

Typhon , mostruoso serpente ispirato alla mitologia greca che Monarch teneva sotto osservamento nel loro avamposto in Cambogia.

Baphomet , misteriosa creatura dalla demoniaca testa di capra che un tempo era venerata dai templari.

Quetzalcoatl , divinità delle culture pre-colombiane descritta come un gigantesco serpente piumato.

Yamata No Orochi , drago a otto teste e otto code della mitologia giapponese che ha avuto origine nel Monte Fuji.

Leviathan , creatura aquatica a metà tra un coccodrillo e una balena che vive nel lago di Lock Ness in Scozia. Ovviamente nel MonsterVerse è il Leviathan l'oggetto dei presunti avvistamenti avvenuti nel lago.

Abaddon , angelo della distruzione collegato al Libro dell'Apocalisse della Bibbia. Tra le creature più malvage e distruttive del franchise.

, angelo della distruzione collegato al Libro dell'Apocalisse della Bibbia. Tra le creature più malvage e distruttive del franchise. Bunyip, mostro originario della mitologia aborigena australiana che assomiglia ad un'enorme foca o un ippopotamo dal collo lungo.

Quale di questi vi piacerebbe vedere in azione in uno dei prossimi film del franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Adam Wingard è già al lavoro sul sequel di Godzilla vs Kong