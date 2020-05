Nuovi supereroi per Disney Plus nel trailer di Secret Society of Second Born Royals

Disney ha pubblicato sul proprio canale YouTube il primo trailer ufficiale di Secret Society of Second Born Royals, un nuovo film di supereroi adolescenti che arriverà su Disney+ a luglio.

Il nuovo film live-action originale per il servizio di streaming on demand sarà disponibile per tutti gli abbonati in esclusiva da venerdì 17 luglio 2020: Secret Society of Second-Born Royals racconta la storia di Sam, una ribelle adolescente di sangue blu che sviluppa inconsapevolmente dei superpoteri da un tratto genetico che si sviluppa solo nei secondogeniti di discendenza reale.

A differenza della sorella maggiore Eleanor, che diventerà la prossima regina, Sam preferisce una vita sconsiderata in compagnia del suo migliore amico Mike, ma quando la regina Catherine la spedisce in un collegio estivo tutto cambia con l'incontro di altri quattro reali secondogeniti - Tuma, Roxana, Gennaio e Matteo - tutti dotati di abilità superumane uniche. I cinque entrano a far parte di una società segreta con una lunga tradizione nel mantenimento della pace, e la loro prima missione sarà quella di salvare il mondo.

Nel cast Peyton Elizabeth Lee, Skylar Astin, Olivia Deeble, Niles Fitch, Faly Rakotohavana, Isabella Blake Thomas ed Elodie Yung, la Elektra di Daredevil. Il film è stato diretto da Anna Mastro, celebre per la regia di alcuni episodi di Marvel's Runaways.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti.