Nuovi spot e poster per Black Panther, parla Kevin Feige

Mancano due giorni all'arrivo del Re delsul grande schermo. Infatti tra due giorni uscirà l'acclamato Black Panther di; nell'attesa vi mostriamo un nuovo poster e spot della critica, che trovate comodamente in questa notizia.

Del personaggio di Pantera Nera, ne ha parlato anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha elogiato i suoi creatori e la loro creazione nei fumetti: "La verità dei fatti è che Stan Lee e Jack Kirby e tutto il Marvel bullpen crearono Pantera Nera, il Wakanda e T'Challa, e lo resero più intelligente ed esperto di tutti gli altri personaggi caucasici introdotti a metà degli anni '60. Hanno avuto le p***e di farlo negli anni '60. Il minimo che possiamo fare è essere all'altezza di tutto questo e permettere che questa storia sia raccontata nel modo in cui doveva essere raccontata, senza evitare le cose che il team della Marvel non hanno evitato per nulla in piena era dei diritti civili".

Feige ha poi parlato del protagonista, Chadwick Boseman, che ha debuttato nel ruolo nel precedente Captain America: Civil War: "Penso che sentirete la gente dire questo spesso, ma Chadwick è stato realmente la prima e unica scelta per il ruolo. Ricordo che eravamo seduti ad un tavolo, stavamo ideando la storia di Civil War e Nate Moore, il nostro produttore esecutivo, ha suggerito l'inclusione di Pantera Nera, perché stavamo cercando una sorta di terza fazione che non necessariamente facesse parte del Team Cap o Team Iron Man. E quasi immediatamente, dicemmo: Chadwick. E, se non ricordo male, il giorno dopo lo abbiamo chiamato al telefono per proporgli la parte".