Nuovi splendidi poster per Avengers: Infinity War, novità sul budget e prevendite

E' il film più atteso dell'anno e i Marvel Studios stanno spingendo, naturalmente, con il marketing della pellicola. Avengers: Infinity War dei fratelli Russo uscirà, infatti, il prossimo 25 aprile in Italia.

Ed oggi i Marvel Studios hanno diramato sul web dei nuovi poster ufficiali dalla pellicola che mostrano eroi e villain della trama riuniti, tutti insieme. I poster singoli, se uniti, formano un gigantesco banner stilizzato straordinario che farà gola a tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe: trovate tutte le immagini in calce alla notizia.

Intanto parlando di soldi, il The Wall Street Journal ha svelato che la pellicola dei fratelli Russo ha già incassato 50 milioni di dollari in prevendite dei biglietti; gli unici titoli ad aver fatto di più sono stati Star Wars - Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nonostante ciò, secondo alcuni sondaggi, il pubblico statunitense sembra essere molto più interessato ad Avengers: Infinity War che ai precedenti episodi di Star Wars, lasciando presagire, dunque, un incasso straordinario per il cinefumetto di casa Marvel.

Il film dovrà sicuramente incassare bene per far tornare un guadagno alla Disney: stando al sito, il budget della prima pellicola è di quasi 300 milioni di dollari a cui vanno aggiunti i costi di marketing, per un totale che si aggira sui 500 milioni.