Nuovi splendidi concept art da Spider-Man: Far From Home

Mentre Spider-Man: Far From Home diventa il più alto incasso per un film della Sony Pictures, noi vi mostriamo alcuni concept art inediti dal cinefumetto prodotto dai Marvel Studios e che trovate, comodamente, in calce alla notizia.

I concept esclusivi di Spider-Man: Far From Home mostrano varie sequenze della pellicola, alcune sono anche idee scartate, ma soprattutto si riferiscono alla fantastica scena - acclamata dai fan dei fumetti della Marvel - in cui l'Uomo Ragno è vittima delle illusioni del villain del film, Mysterio. Particolarità di questa sequenza è la presenza dello "zombie" di Tony Stark/Iron Man, morto dopo il sacrificio di Avengers: Endgame, che in questa scena tormenta Peter Parker uscendo dalla sua stessa tomba.

Il film è diretto da Jon Watts e rivede Tom Holland nei panni del supereroe protagonista, affiancato per l'occasione da Samuel L. Jackson (Nick Fury). Il cast di contorno comprende Zendaya, Jacob Batalon, Remy Hii, Angourie Rice, Tony Revolori, Martin Starr e J.B. Smoove; dal Marvel Cinematic Universe tornano la Maria Hill di Cobie Smulders e l'Happy Hogan di Jon Favreau. Marisa Tomei interpreta nuovamente, invece, zia May; Jake Gyllenhaal dà vita al villain, Mysterio.

Il film è uscito lo scorso luglio nei cinema di tutto il mondo ma, stando alle notizie, presenterà numerose scene inedite alla sua uscita tecnica in home video.