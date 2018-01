Nuovi scatti dietro le quinte dal film dedicato al personaggio di Venom

Laci ha promesso unper questa settimana riguardante Venom, e noi tutti siamo in attesa. Al momento, però, ancora nulla da(che lancerà in esclusiva il first look).

Noi restiamo in attesa e, mentre lo facciamo, vi mostriamo due nuove foto dietro le quinte dalla realizzazione del cinefumetto, ispirato ai fumetti della Marvel. Nella prima foto vediamo il protagonista della pellicola, Tom Hardy, interprete di Eddie Brock, in una pausa dalle riprese insieme allo storico produttore Avi Arad; l'altro scatto ci mostra Hardy con indosso una felpa di Venom, giusto per ricordarci quanto lui sia un fan del personaggio.

Il produttore Matt Tolmach cosi aveva parlato del film in una recente intervista: "Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio. Sin dal primo giorno che lo abbiamo incontrato, io e Avi Arad... Tom crede fermamente nel personaggio e lo spinge in posti in cui noi comuni mortali non ci aspetteremmo. Lui ci ha detto 'se lo farò, dovrò fare in modo che gli renderemo giustizia'. Perché l'amore che i fan hanno per questo personaggio è immenso, e lui lo condivide con loro. E' veramente eccitante".

Venom arriva ad ottobre.