Nuovi rumor su Suicide Squad 2: niente Black Adam, ma ci sarà Deathstroke?

Sarà stato anche bocciato dalla critica e avrà anche diviso gli spettatori, però Suicide Squad ha incassato piuttosto bene al box-office e, infatti, la Warner Bros. Pictures ha messo subito in cantiere un sequel e in fase di sviluppo svariati spin-off.

E sebbene la Warner Bros. Pictures sia, almeno al momento, molto più interessata allo spin-off titolato Birds of Prey, Suicide Squad 2 resta in fase di sviluppo attivo e dovrebbe entrare in produzione quanto prima.

Ora sono finiti in rete dei nuovi rumor (piuttosto interessanti, a dir la verità) su quest'atteso sequel. Secondo una voce di corridoio apparsa in rete in queste ore, il personaggio di Black Adam (a sua volta rumoreggiato mesi fa come presenza nel cast del seguito), il cui volto sarà quello dell'attore Dwayne 'The Rock' Johnson, non apparirà più nella pellicola.

Al contrario, sempre secondo un rumor non confermato (precisiamo!), nel sequel potrebbe esserci Deathstroke, il personaggio interpretato da Joe Manganiello apparso in una scena in Justice League. Deathstroke, almeno stando alla voce di corridoio, dovrebbe combattere la squadra di supercattivi protagonista. Deathstroke era stato considerato come villain di The Batman nella versione ideata da Ben Affleck e Geoff Johns prima che Matt Reeves subentrasse e riscrivesse completamente la sceneggiatura; è in preparazione anche una pellicola stand-alone su di lui, ma al momento sembrerebbe in 'alto mare'.

Vi terremo aggiornati.