Nuovi rumor dal set di Spider-Man: Far From Home, novità sul costume

Le riprese di Spider-Man: Far From Home continuano e questa mattina vi abbiamo mostrato la potenziale prima occhiata al villain del film, Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal.

Ora su Reddit è circolata una nuova foto leaked dal set che ha lanciato una serie di speculazione tra gli appassionati. La foto mostra i personaggi di Ned Leeds (Jacob Batalon) insieme a Betty Brant (Angourie Rice) - in un'altra news vi spiegavamo che c'era la possibilità che i due si sarebbero messi insieme in questo Spider-Man: Far From Home - ma con loro c'è una figura non proprio identificata. Chi sarà? Secondo molti potrebbe essere un altro villain della storia, ovvero il Camaleonte, ma a questo punto non è altro che una speculazione senza conferme.

Nel frattempo MCUCosmic svela dei potenziali dettagli (non confermati anche questi, precisiamo) sul nuovo costume "nero" avvistato in foto e video dal set. Una versione del costume 'noir'? Il Simbionte? No, secondo il sito non è altro che una delle potenzialità del suo vecchio costume ideato da Tony Stark che Peter non aveva ancora scoperto e che userà in questo nuovo sequel. A quanto pare, nel costume visto in Spider-Man: Homecoming c'è anche la modalità 'stealth', che muterà il costume in total black.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti.