Nuovi retroscena dal licenziamento di Miller & Lord dalla regia di Solo: A Star Wars Story

Non manca poi molto all'arrivo di Solo: A Star Wars Story nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, e la Walt Disney Pictures e la Lucasfilm stanno intensificando la promozione del progetto.

Nel frattempo il The Wall Street Journal ha fatto di nuovo luce sul caso del licenziamento di Phil Lord & Chris Miller dalla regia di Solo: A Star Wars Story.

Stando al report del sito, il duo voleva una pellicola che unisse avventura e commedia, un qualcosa che non andava bene per la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy. A quanto pare, i due si sono scontrati sin da subito con Lawrence Kasdan sul copione e la tensione originale non ha fatto altro che aumentare nel corso delle settimane, per poi sfociare nel loro licenziamento.

The Wall Street Journal afferma che i due registi avevano un metodo particolare e non visto proprio di buon'occhio dalla crew della pellicola: girare la stessa scena un bel po' di volte, con battute improvvisate e cambiamenti continui. La tragedia si è consumata il giorno che Kasdan ha visitato il set e non felice dell'operato dei due, ha convocato una riunione con i dirigenti.

Sembra che i due abbiano appreso della notizia del loro licenziamento con enorme stupore, in quanto stavano già seguendo dei feedback che la stessa Kennedy gli aveva fatto recapitare. Tuttavia, a quanto pare, Ron Howard, subentrato a loro, avrebbe rigirato delle scene in un paio di ore contro la giornata lavorativa piena del duo per una sola sequenza.

"Adesso il 70% del film proviene dalle scene rigirate" spiega il sito "Ron voleva tornare allo spirito della trilogia originale, Phil e Chris fare qualcosa di nuovo, qualcosa tipo Guardiani della Galassia".