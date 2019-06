Nuovi poster promozionali per Shaft, il film arriverà direttamente su Netflix

Ottime notizie per i fan del mitico detective Shaft e degli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix: il nuovo film della saga simbolo della blaxpoitation distribuito da Warner Bros. a livello domestico, in Italia arriverà direttamente sul servizio di streaming on demand.

La data di uscita fissata è per il 28 giugno, in ritardo di circa due settimana dall'uscita americana (il film negli Stati Uniti ha esordito questo week-end).

Inoltre, sono appena stati pubblicati cinque nuovi poster che, messi insieme, formano il titolo del film, SHAFT: potete gustarveli in calce all'articolo.

Il film, quinto capitolo della serie nata nel 1971 con Shaft il detective di Gordon Parks, racconterà le vicende del nipote dello Shaft originale, John Shaft Jr. (Jessie Usher), un esperto di sicurezza informatica laureato al MIT che chiederà aiuto a suo padre, John Shaft II (Samuel L. Jackson, che ha interpretato il figlio di John Shaft in Shaft 4) per scoprire la verità dietro la prematura morte del suo migliore amico.

Shaft segnerà anche il ritorno di Richard Rondtree, protagonista dei primi tre film della serie. Rivedetelo in azione nel trailer ufficiale di Shaft.

Cosa ne pensate? Conoscete la saga di Shaft? Siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo?

