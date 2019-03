Tutti i nuovi poster promozionali internazionali di Avengers: Endgame

Nella giornata di ieri vi abbiamo già mostrato un poster internazionale da Avengers: Endgame, ma ora arrivano in rete ulteriori poster promozionali internazionali dal film che noi, come sempre, vi mostriamo in calce a questa notizia.

Oltre al poster russo - che è una sorta di variant di quello originale -, ecco debuttare anche una sorta di 'character poster' cinesi. Infatti, la Walt Disney Pictures è riuscita ad assicurarsi una release cinese - che è un mercato chiave, negli ultimi tempi, per questi blockbuster americani - per il 24 aprile, ben due giorni prima dell'uscita in USA e lo stesso giorno dell'arrivo nelle sale italiane del film. Quest'uscita in concomitanza in tutto il mondo potrebbe favorire gli 800 milioni di dollari pronosticati nel primo week-end di programmazione.

I character poster cinesi, che trovate sempre qui sotto, puntano i loro riflettori su cinque membri del team che vedremo in azione nella pellicola diretta dai fratelli Russo. Sono incentrati, infatti, su Iron Man (Robert Downey Jr.), su Thor (Chris Hemsworth), su Captain America (Chris Evans), su di Occhio di falco (Jeremy Renner) e su Ant-Man (Paul Rudd).

La pellicola, ricordiamo, debutterà nei nostri cinema il prossimo 24 aprile e sarà sia il culmine che il nuovo inizio delle storie del Marvel Cinematic Universe.