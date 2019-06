Ecco i nuovi poster IMAX, Dolby e RealD 3D per Il Re Leone

Manca poco meno di un mese all'uscita del live action de Il Re Leone nelle sale cinematografiche. A darci un ultimo assaggio prima della fatidica data sono stati appena rilasciati tre nuovi poster del film, dedicati rispettivamente alle versioni Dolby, RealD 3D e IMAX.

Il primo ci mostra una versione acquerellata di un primo piano dell'occhio di Simba da adulto, dentro la quale possiamo intravedere la sagoma del Simba cucciolo stagliarsi sul rosso fuoco dell'iride, come davanti a un bellissimo tramonto.

Il poster dedicato alla versione RealD 3D ci mostra invece, sempre in stile acquerello, lo storico terzetto composto da Simba, Timon e Pumbaa, presumibilmente nell'attimo in cui il leoncino sta per addentare il suo primo insetto: alcuni vermi sono visibili infatti nella parte bassa del poster, mentre in piccolo possiamo osservare la famosa sequenza della crescita di Simba.

Last but not least il poster IMAX, che abbandone le tinte acquerello degli altri due per mostrarci l'iconica scena della presentazione di Simba alla Rupe dei Re in tutta l'altissima definizione del formato in questione.

Il Re Leone uscirà nei cinema il prossimo 17 luglio: nel caso questi poster non vi bastino, nelle precedenti immagini rilasciate ci sono stati mostrati Simba, Mufasa e Zazu. In uno degli ultimi trailer, invece, abbiamo potuto ascoltare il duetto tra Donald Glover e Beyonce.