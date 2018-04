Nuovi particolari sul rapporto tra Iron Man e Doctor Strange in Avengers: Infinity War

Con l'uscita al cinema di Avengers: Infinity War a meno di due settimane di distanza, i fan hanno visto interagire in molti video e trailer i personaggi di Iron Man (Robert Downey Jr.) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nel film dei fratelli Russo. Ora, durante una conferenza stampa, sono emersi ulteriori dettagli sul rapporto fra i due.

Durante la conferenza stampa per Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. hanno parlato della dinamica che intercorre tra i loro personaggi con Cumberbatch che ha rivelato che ci sarà probabilmente un po' di contrasto fra i due supereroi.

"Sarà uno scontro tra egoistici pizzetti vanagloriosi, sicuramente. Ci sono un sacco di adulti di questo tipo in giro" ha affermato Cumberbatch.

Tuttavia lo scontro che ne deriva potrebbe non essere una brutta cosa:"Abbiamo un po' di contrasti ma è una cosa di cui godere nel film, senza rovinare nulla, per poter vedere come si svolge questa relazione".

Robert Downey Jr. è d'accordo col collega ma è andato anche oltre, spiegando che quando Tony Stark comprende la capacità di Doctor Strange di avere un'idea di come funzioni uno scenario e di come eventualmente possa essere risolto, porterà Iron Man a lavorare con lui invece che scontrarsi.

"Avrei dovuto capirlo solo guardandolo" ha dichiarato Downey Jr. "essendo anche un grande fan di Doctor Strange e del suo film stand alone. Strange è il tipo che può affrontare ogni evenienza e capire davvero quale sarà lo scenario più probabile".

Dopotutto, come ha spiegato Cumberbatch, i due personaggi non sono così diversi, nonostante i loro contrasti.

Avengers: Infinity War, diciannovesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, arriverà nelle sale cinematografiche il 25 aprile, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.