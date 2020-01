Nuovi Mutanti, ecco la timeline del film in relazione alla saga degli X-Men

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer in italiano di New Mutants, emergono nuovi dettagli relativi al cinecomic ex 20th Century Fox ora in mano alla Disney.

La cronologia dell'Universo X-Men è piuttosto intricata, per non dire caotica, e la domanda sulla quale tutti i fan si stanno scervellando in queste ore è: dove si colloca New Mutants di Josh Boone in questa timeline?

A rispondere ci ha pensato la produttrice del Karen Rosenfelt, che in una recente intervista promozionale pubblicata in queste ore ha sottolineato che il film è ambientato ai giorni nostri, e non terrà troppo in considerazione le varie linee temporali visitate dalla saga.

"È un film contemporaneo ma anche senza tempo", ha spiegato la Rosenfelt. "Non definiamo esattamente dove siamo, ma è sicuramente l'oggi. È contemporaneo. Non è ambientato fra qualche anno nel futuro o diversi decenni nel passato."

Come sappiamo nelle scorse settimane si è parlato della possibilità che il film si intersechi in qualche modo con il Marvel Cinematic Universe, ma il rumor sembrerebbe essere stato messo definitivamente a tacere da Boone in persona, che ha confermato che, sebbene contenga dei riferimenti all'universo degli X-Men, il film proverà ad essere una realtà a se stante. Insomma, per capire quale ruolo e/o posizione andranno a ricoprire New Mutants e i suoi protagonisti nel futuro della programmazione Disney bisognerà aspettare di vedere i risultati del film al livello di critica e soprattutto di box office.

