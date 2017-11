Nuovi interessanti rumor su Avengers 4, incluso un potenziale flash-back

Il trailer di Avengers: Infinity War tarda ad arrivare, ma i fan dei Marvel Studios possono passare il tempo a speculare sulle notizie che trapelano in rete e/o sugli scatti rubati dal set.

In primis ci sono delle nuove foto dal set - che trovate cliccando qui - in cui vediamo delle riprese da Avengers 4. La particolarità di questa foto è che ci mostrano delle auto antiche, lasciando intendere che vedremo un potenziale flash-back di Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Secondo i report, Evans si trova, infatti, sul set ma non è chiaro con chi condividerà lo schermo.

Quel che è certo è che con tutti questi flash-back, la curiosità intorno al quarto Avengers cresce sempre di più.

Intanto Mark Ruffalo (Hulk) potrebbe aver rivelato, inavvertitamente, il ritorno di Tilda Swinton come Antico. In una nuova intervista, alla domanda con "quale attore/attrice gli è piaciuto lavorare di più ultimamente?", la sua risposta è stata "Cate Blanchett e Tilda Swinton". Con la Blanchett, ovviamente, ha condiviso il set di Thor: Ragnarok, ma con la Swinton? Sembra che non ci sia alcun progetto cinematografico attuale che li leghi, se non potenzialmente questo nuovo film sui Vendicatori. Vi terremo aggiornati.