Nuovi interessanti dettagli sul costume di Robert Pattinson in The Batman

Con le prove per The Batman avviate nei giorni scorsi e le prime foto dal set che come di consueto iniziano a trapelare, è tutto pronto per l'inizio della produzione di The Batman, nuovo film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

E a questo proposito nelle scorse ore, l'ex reporter di Variety Kris Tapley ha pubblicato su Twitter alcune informazioni che gli sarebbero arrivate di prima mano: Tapley ha dichiarato sulla sua pagina ufficiale nel che la tuta di Batman nel nuovo film si baserebbe sui disegni di Lee Bermejo, noto fumettista che nel corso della sua carriera ha incrociato la sua matita col personaggio.

Sfortunatamente, il Tweet è stato eliminato ma dopo un po' di ricerche alcuni fan hanno scovato su Instagram una vecchia storia del fumettista e disegnatore statunitense nella quale, guarda caso, l'artista aveva ritratto Robert Pattinson in una tuta di Batman di sua creazione, ispirata a quella del suo fumetto Batman: Nöel.

Potete guardarla in calce all'articolo.

Da qui, le strade che abbiamo davanti sono due: o Tapley ha toppato alla grande, magari convincendosi dopo aver visto il disegno di Bermejo, oppure le informazioni che ha riportato sono davvero concrete. Vale la pena notare che un precedente rumor aveva segnalato un costume blu e grigio per il Batman di Reeves, quindi le dichiarazioni di Tapley andrebbero contro questa versione.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.