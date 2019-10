Nuovi impegni al cinema per Vanessa Kirby, Shia LaBeouf e Alyssa Milano

Due attrici apparse in serie Netflix molto amate saranno presto impegnate sul set. Vanessa Kirby (The Crown) è stata scelta per recitare in Pieces of a Woman, un film indipendente della Little Lamb Productions di Sam Levinson. Alyssa Milano (Insatiable), invece, sarà nel cast di Gift of an Angel, definito un film per famiglie.

In Pieces of a Woman, che sarà diretto da Kornél Mundruczó su sceneggiatura di Kata Wéber, Vanessa Kirby sarà affiancata da Shia LaBeouf. Il film racconterà la storia di una donna in lutto che, dopo un parto in casa finito tragicamente, affronta un emotivo viaggio interiore, cercando di accettare la sua perdita e affrontando anche le conseguenze del dramma nelle relazioni con suo marito e sua madre.

Produttori del film saranno Kevin Turen e Ashley Levinson, co-fondatori di Little Lamb, insieme ad Aaaron Ryder, mentre Sam Levinson sarà tra i produttori esecutivi.

Nella terza stagione di The Crown Vanessa Kirby, che interpretava la principessa Margaret, sarà sostituita da Helena Bonham Carter. Nei giorni scorsi l'uscita del trailer di The Crown 3 ha contribuito ad aumentare l'attesa per la nuova stagione, che sarà su Netflix dal 17 novembre.

È già su Netflix invece la seconda stagione di Insatiable, la serie che ha tra i protagonista Alyssa Milano, con un finale shock. La trama di Gift of an Angel, che sarà diretto da Amanda Raymond, segue un'assistente sociale che affida temporaneamente una ragazza, separata dalla madre al confine, a una donna che ha perso la sua famiglia. Faranno parte del cast anche Angel Parker, Cristian de la Fuente e Eva Ariel Binder.