Quali sono i nuovi film Marvel Studios? Tutte le date di uscita della Fase 4 fino al 2023!

A seguito delle numerose modifiche apportate al calendario Disney, vi proponiamo una lista completa e aggiornata con tutti i film dei Marvel Studios che comporranno l'attesissima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che partirà nel 2021 con l'anno più ricco di sempre per la saga.

Partiamo con Morbius, in uscita il 19 marzo 2021: il suo legame al MCU non è ancora ufficiale ma la presenza di Michael Keaton nei panni dell'Avvoltoio all'interno del trailer spinge fortemente in quella direzione, dunque lo considereremo per completezza.

Il 7 maggio 2021 sarà la volta di Black Widow, attesissimo primo film stand-alone sul personaggio di Scarlett Johansson ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War ma estremamente legato alla futura mini-serie Occhio di Falco, dato che Florence Pugh esordirà prima sul grande schermo nei panni della nuova Vedova Nera Yelena Belova per poi tornare su Disney+ al fianco di Jeremy Renner. Venom: Carnage uscirà il 25 giugno 2021, qui vale lo stesso discorso fatto prima per Morbius, ma MCU o meno l'estate sarà ugualmente piena di appuntamenti dato che oltre alle serie tv in arrivo il 7 luglio sarà la volta di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spostandoci all'autunno invece troviamo Gli Eterni, in uscita il 5 novembre, mentre in pieno inverno i fan avranno l'attesissimo Spider-Man 3, previsto per il 17 dicembre.

Saltando poi al 2022 troviamo Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022), Thor: Love & Thunder (6 maggio 2022), Black Panther 2 (8 luglio 2022), Blade (7 ottobre 2022, ma non confermato ufficialmente), Captain Marvel 2 (11 novembre 2022).

Infine, per il 2023, troviamo Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Fantastic Four e Guardiani della Galassia 3, unici titoli confermati ad oggi ma ancora privi di una data di uscita.

