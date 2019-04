I nuovi fantastici character poster di Hellboy mostrano Daimio e la Blood Queen

Lionsgate ha diffuso in rete (via Comingsoon.net) 3 nuovi spettacolari character poster di Hellboy, il reboot che vedrà David Harbour nei panni del personaggio creato da Mike Mignola.

I poster, che potete trovare in calce alla notizia, sono dedicati al protagonista Hellboy, al Ben Daimio interpretato da Daniel Dae Kim e alla Blood Queen di Milla Jovovich, personaggio che è stato molto elogiato dall'attrice durante la promozione del film.

Neil Marshall, regista che nella sua carriera a diretto film apprezzati come The Descent - Discesa nelle tenebre e Doomsday - Il giorno del giudizio, ha recentemente spiegato che il Rating R di Hellboy gli ha permesso di esplorare gli aspetti più macabri e crudi del personaggio, confermando poi che il film avrà molti aspetti da horror gotico.

Hellboy debutterà nelle sale italiane il prossimo 11 aprile. Se il film dovesse ottenere un buon successo al box office, la Lionsgate potrebbe dare il via libera per un sequel o addirittura sviluppare altri film tratti dai fumetti di Mingola, dando il via a quello che potremmo definire una sorta di MingolaVerse. Ricordiamo che il film sarà ispirato a storie quali The Wild Hunt, Reed of Destruction e Darkness Call, e proprio per questo i produttori hanno lasciato intendere una grande potenzialità per eventuali sequel del film.