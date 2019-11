I nuovi eroi di Star Wars:L'ascesa di Skywalker conquistano la cover di Empire

In realtà, le copertine sono solo la punta dell'iceberg di un numero che presenterà diverso materiale esclusivo, incluse nuove immagini e interviste. Anche se non offrono particolari dettagli sulla storia, potete ammirare le immagini in calce all'articolo. La prima cover è dedicata alla nuova generazione di eroi del franchise, inclusi Rey ( Daisy Ridley ), Finn ( John Boyega ) e Rose Tico ( Kelly Marie Tran ). La seconda, invece, presenta i leader della resistenza, con Leia (Carrie Fisher), Lando Calrissian ( Billy Dee Williams ), gli iconici R2-D2 e C-3PO e infine Poe Dameron ( Oscar Isaac ). C'è spazio anche per Kylo Ren ( Adam Driver ), da poco mostratosi in un poster internazionale con i Cavalieri di Ren per la prima volta. Infine, Empire ha preparato una cover esclusiva per tutti i suoi abbonati. Si tratta di un'illustrazione originale che ribadisce ancora una volta il contrasto tra Rosso e Blu, tra Lato Oscuro e Forza. Quale preferite tra queste copertine? Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre . Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle dichiarazioni di J.J. Abrams sul futuro di Star Wars e vi segnaliamo l'ultimo banner internazionale, con protagonisti Rey e Kylo .

The first of Empire’s three exclusive collectible #TheRiseOfSkywalker covers for our biggest ever #StarWars issue – the new generation of heroes. pic.twitter.com/gXaaVOnBi1 — Empire Magazine (@empiremagazine) November 22, 2019

The second of Empire’s three exclusive collectible #TheRiseOfSkywalker covers for our biggest ever #StarWars issue – the leaders of the resistance. pic.twitter.com/86528XBkfB — Empire Magazine (@empiremagazine) November 22, 2019

The third of Empire’s three exclusive collectible #TheRiseOfSkywalker covers for our biggest ever #StarWars issue – Supreme Leader Ren and the Knights Of Ren. pic.twitter.com/DnDROraEC6 — Empire Magazine (@empiremagazine) November 22, 2019