I nuovi eroi, quando Van Damme e Lundgren finsero una rissa per pubblicizzare il film

Questa sera su Iris torna in onda I nuovi eroi, action si-fi del 1992 diretto da Roland Emmerich e primo capitolo della saga di Universal Soldier, con protagonista il dinamico duo formato da Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren.

Nel film, la criminalità organizzata ha un nuovo implacabile nemico: uno speciale commando di soldati che esegue con successo anche le operazioni a più alto rischio. Ma un giornalista scopre che dietro alla loro invincibilità si cela un terribile segreto, ovvero che si tratta di ex soldati del Vietnam strappati alla morte e rianimati dal Governo degli USA. Tra questi vi sono Luc (Van Damme) e il sergente Scott (Lundgren), quest'ultimo con una vera e propria passione per la violenza.

Sia Van Damme che Lundgren presero parte al Festival di Cannes del 1992 per promuovere la pellicola, ma una volta arrivati sul red carpet, i due iniziarono a litigare e spingersi l'un l'altro davanti alle telecamere (potete trovare il video in calce alla news), costringendo i presenti ad intervenire per dividerli. Peccato che, come confermato da entrambe le star in seguito, si sia trattato di una semplice trovata pubblicitaria.

"Il film era completo ma doveva ancora essere montato. Così ho chiamato Dolph e gli ho detto che avevamo un problema" ha spiegato Van Damme durante un'ospitata allo show di Arsenio Hall. "Siamo qui ma non abbiamo nessun film da mostrare. Perciò dobbiamo fare qualcosa di speciale. Ricordi quanto Sly e Arnold hanno ballato? Che ne dici se fingiamo un litigio sul red carpet? E anche lui ha pensato che fosse una buona idea."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Universal Soldier: Regenaration