Tutti i nuovi dettagli di Wonder Woman 1984 svelano la nuova missione di Diana

Con la Warner non presente al Comic-Con, sembra che non vedremo nulla su Wonder Woman 1984 non prima della fine di quest'anno, il che sta lasciando i fan a bocca asciutta.

Eppure, dopo il meraviglioso poster ufficiale, That Hashtag Show potrebbe aver fatto luce sul sequel diretto da Patty Jenkins svelando qualche dettaglio inedito sulla pellicola che rivedrà Gal Gadot nei panni della supereroina amazzone dei fumetti della DC Comics.

In primis, sembrerebbe proprio che questo Wonder Woman 1984 ignorerà gli eventi narrati in Batman v Superman: Dawn of Justice creando quasi una sorta di nuova timeline per la supereroina. Infatti, ambientato negli anni '80, durante la Guerra Fredda, Wonder Woman avrà una nuova missione: rintracciare una spia russa. Nella pellicola Wonder Woman è già conosciuta da tutto il mondo come una supereroina, al contrario di quanto detto in Batman v Superman e, come suggerisce il sito, dunque, ci sarà un vero e proprio "reboot/retcon" delle sue avventure.

Sembra che il personaggio al centro dell'attenzione sia proprio Maxwell Lord che non diventerà un metaumano dopo un'invasione aliena, ma sarà una sorta di "Genio malvagio": avrà l'abilità di esaudire i desideri degli altri... ad un costo. E' per questo che lo Steve Trevor di Chris Pine tornerà. E, stando alle speculazioni, è il ruolo che ricoprirà Pedro Pascal.

Sarà sempre Lord a tramutare la Dottoressa Barbara Minerva (Kristen Wiig) in Cheetah! Perché? Essendo Wonder Woman una supereroina di fama mondiale, la Dr. Minerva vuole semplicemente diventare come lei e chiede aiuto a Lord. Maxwell Lord esaudirà il suo desiderio e la Minerva diventerà Cheetah: inizialmente sarà un'eroina come il suo idolo, ma poi il lato animalesco a malvagio in lei si faranno avanti e toccherà a Wonder Woman fermarla.

Quel che il sito non sa è quale sia il piano finale di Maxwell Lord in tutto questo, ma sembra che avrà anche l'abilità di trasferire la sua anima nel corpo di un altro... e nel film trasferirà la sua anima nel corpo di Steve Trevor, creando non pochi problemi per Diana!