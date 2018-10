Nuovi dettagli sulle attrazioni Marvel al Disney California Adventure Park

Attraverso vari blog e media statunitensi sono stati svelati alcuni nuovi dettagli sull'area del Disney California Adventure Park dedicata ai supereroi della Marvel. Un'area tematica che catapulterà i più noti personaggi Marvel nel parco Disney tra due anni. La prima parte del parco verrà aperta nel 2020 e la successiva qualche anno dopo.

Le novità di queste ultime ore si riferiscono soprattutto a Spider-Man e Doctor Strange. Per quanto riguarda Peter Parker, l'area dedicata all'Uomo Ragno consentirà ai visitatori di sperimentare lo spara-ragnatele per poi relazionarsi con uno schermo 3D. Questa particolare area è ricavata dall'attrazione di A Bug's Land, un edificio la cui inaugurazione risale al 2001.

L'area che aprirà nel 2020 si trova accanto all'attrazione che riguarda i Guardiani della Galassia, intitolata Guardiani della Galassia - Mission: BREAKOUT!

Inoltre le news riportano che i visitatori potranno incontrare i Vendicatori nello show del Doctor Strange, ambientato in uno speciale cortile a cerchio.

Nuove incredibili attrazioni saranno riservate alla seconda fase del parco, che aprirà molto probabilmente verso il 2022.

Dopo il successo di Avengers: Infinity War, nella primavera 2019 arriverà nelle sale Avengers 4, ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Il primo trailer di Avengers 4 dovrebbe arrivare online entro fine anno.